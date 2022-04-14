RETSBA (RETSBA) Tokenomics Få vigtig indsigt i RETSBA (RETSBA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RETSBA (RETSBA) Information Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Officiel hjemmeside: https://www.retsba.com Køb RETSBA nu!

RETSBA (RETSBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RETSBA (RETSBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.68M $ 5.68M $ 5.68M Samlet udbud $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Cirkulerende forsyning $ 817.76M $ 817.76M $ 817.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Alle tiders Høj: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 Alle tiders Lav: $ 0.00057875 $ 0.00057875 $ 0.00057875 Nuværende pris: $ 0.00697924 $ 0.00697924 $ 0.00697924 Få mere at vide om RETSBA (RETSBA) pris

RETSBA (RETSBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RETSBA (RETSBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RETSBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RETSBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RETSBA's tokenomics, kan du udforske RETSBA tokens live-pris!

RETSBA Prisprediktion Vil du vide, hvor RETSBA måske er på vej hen? Vores RETSBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RETSBA Tokens prisprediktion nu!

