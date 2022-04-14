PUFF (PUFF) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUFF (PUFF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUFF (PUFF) Information $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Officiel hjemmeside: https://www.stonedapecrew.com/ Køb PUFF nu!

PUFF (PUFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUFF (PUFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.64K $ 57.64K $ 57.64K Samlet udbud $ 142.10M $ 142.10M $ 142.10M Cirkulerende forsyning $ 52.20M $ 52.20M $ 52.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 156.91K $ 156.91K $ 156.91K Alle tiders Høj: $ 0.868751 $ 0.868751 $ 0.868751 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00110423 $ 0.00110423 $ 0.00110423 Få mere at vide om PUFF (PUFF) pris

PUFF (PUFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUFF (PUFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUFF's tokenomics, kan du udforske PUFF tokens live-pris!

