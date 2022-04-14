PRIMAL (PRIMAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i PRIMAL (PRIMAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PRIMAL (PRIMAL) Information PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately. Officiel hjemmeside: https://www.getprimal.com/ Køb PRIMAL nu!

PRIMAL (PRIMAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PRIMAL (PRIMAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73.23K $ 73.23K $ 73.23K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 126.97K $ 126.97K $ 126.97K Alle tiders Høj: $ 0.01643575 $ 0.01643575 $ 0.01643575 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PRIMAL (PRIMAL) pris

PRIMAL (PRIMAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PRIMAL (PRIMAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRIMAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRIMAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRIMAL's tokenomics, kan du udforske PRIMAL tokens live-pris!

PRIMAL Prisprediktion Vil du vide, hvor PRIMAL måske er på vej hen? Vores PRIMAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRIMAL Tokens prisprediktion nu!

