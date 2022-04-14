PopFrog (POPFROG) Tokenomics Få vigtig indsigt i PopFrog (POPFROG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PopFrog (POPFROG) Information Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only. Officiel hjemmeside: https://popfrogcoin.click/ Køb POPFROG nu!

PopFrog (POPFROG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PopFrog (POPFROG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.83K $ 6.83K $ 6.83K Samlet udbud $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Cirkulerende forsyning $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.83K $ 6.83K $ 6.83K Alle tiders Høj: $ 0.00554469 $ 0.00554469 $ 0.00554469 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PopFrog (POPFROG) pris

PopFrog (POPFROG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PopFrog (POPFROG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POPFROG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POPFROG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POPFROG's tokenomics, kan du udforske POPFROG tokens live-pris!

POPFROG Prisprediktion Vil du vide, hvor POPFROG måske er på vej hen? Vores POPFROG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POPFROG Tokens prisprediktion nu!

