POM ($POM) Tokenomics

POM ($POM) Information In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we’ll rise and paw-sper. Officiel hjemmeside: https://pombsc.com/ Køb $POM nu!

POM ($POM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POM ($POM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 240.59K Samlet udbud $ 790.03M Cirkulerende forsyning $ 790.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 240.59K Alle tiders Høj: $ 0.00557341 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030454

POM ($POM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POM ($POM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $POM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $POM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $POM's tokenomics, kan du udforske $POM tokens live-pris!

$POM Prisprediktion Vil du vide, hvor $POM måske er på vej hen? Vores $POM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $POM Tokens prisprediktion nu!

