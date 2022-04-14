Polymtrade (PM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polymtrade (PM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polymtrade (PM) Information Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere. Officiel hjemmeside: https://polym.trade/ Køb PM nu!

Polymtrade (PM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polymtrade (PM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 149.32K $ 149.32K $ 149.32K Samlet udbud $ 996.53M $ 996.53M $ 996.53M Cirkulerende forsyning $ 996.53M $ 996.53M $ 996.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.32K $ 149.32K $ 149.32K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015097 $ 0.00015097 $ 0.00015097 Få mere at vide om Polymtrade (PM) pris

Polymtrade (PM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polymtrade (PM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PM's tokenomics, kan du udforske PM tokens live-pris!

