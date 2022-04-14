Pledge (PLEDGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pledge (PLEDGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pledge (PLEDGE) Information The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that. Officiel hjemmeside: https://www.thepledge.meme/ Hvidbog: https://www.thepledge.meme/PledgeWhitepaper.pdf Køb PLEDGE nu!

Pledge (PLEDGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pledge (PLEDGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 300.64K $ 300.64K $ 300.64K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 300.64K $ 300.64K $ 300.64K Alle tiders Høj: $ 0.0093626 $ 0.0093626 $ 0.0093626 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030064 $ 0.00030064 $ 0.00030064 Få mere at vide om Pledge (PLEDGE) pris

Pledge (PLEDGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pledge (PLEDGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLEDGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLEDGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLEDGE's tokenomics, kan du udforske PLEDGE tokens live-pris!

PLEDGE Prisprediktion Vil du vide, hvor PLEDGE måske er på vej hen? Vores PLEDGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLEDGE Tokens prisprediktion nu!

