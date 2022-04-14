Pew4Sol (PEW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pew4Sol (PEW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pew4Sol (PEW) Information PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN. Officiel hjemmeside: https://pew.today/ Hvidbog: https://github.com/pew4sol/pew4sol/blob/main/whitepaper.md Køb PEW nu!

Pew4Sol (PEW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pew4Sol (PEW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.95K $ 51.95K $ 51.95K Samlet udbud $ 250.71M $ 250.71M $ 250.71M Cirkulerende forsyning $ 250.71M $ 250.71M $ 250.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.95K $ 51.95K $ 51.95K Alle tiders Høj: $ 0.02064497 $ 0.02064497 $ 0.02064497 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020724 $ 0.00020724 $ 0.00020724 Få mere at vide om Pew4Sol (PEW) pris

Pew4Sol (PEW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pew4Sol (PEW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEW's tokenomics, kan du udforske PEW tokens live-pris!

PEW Prisprediktion Vil du vide, hvor PEW måske er på vej hen? Vores PEW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEW Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!