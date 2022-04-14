PERQ (PERQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i PERQ (PERQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PERQ (PERQ) Information PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn Officiel hjemmeside: https://perq.finance/ Hvidbog: https://docs.perq.finance/ Køb PERQ nu!

PERQ (PERQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PERQ (PERQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 287.49K $ 287.49K $ 287.49K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 575.27M $ 575.27M $ 575.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 998.18K $ 998.18K $ 998.18K Alle tiders Høj: $ 0.01227992 $ 0.01227992 $ 0.01227992 Alle tiders Lav: $ 0.00048944 $ 0.00048944 $ 0.00048944 Nuværende pris: $ 0.00049975 $ 0.00049975 $ 0.00049975 Få mere at vide om PERQ (PERQ) pris

PERQ (PERQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PERQ (PERQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PERQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PERQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PERQ's tokenomics, kan du udforske PERQ tokens live-pris!

