Particle (PRTCLE) Tokenomics

Particle (PRTCLE) Information
Officiel hjemmeside: https://she.energy/

Particle (PRTCLE) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 5.49K
Samlet udbud $ 2.53M
Cirkulerende forsyning $ 2.53M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.49K
Alle tiders Høj: $ 1.14
Alle tiders Lav: $ 0.00151873
Nuværende pris: $ 0.00217316

Particle (PRTCLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Particle (PRTCLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRTCLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRTCLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRTCLE's tokenomics, kan du udforske PRTCLE tokens live-pris!

PRTCLE Prisprediktion Vil du vide, hvor PRTCLE måske er på vej hen? Vores PRTCLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRTCLE Tokens prisprediktion nu!

