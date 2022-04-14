Param (PARAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Param (PARAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Param (PARAM) Information Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. Officiel hjemmeside: https://paramgaming.com/ Hvidbog: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper Køb PARAM nu!

Param (PARAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Param (PARAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.86K $ 52.86K $ 52.86K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 259.00M $ 259.00M $ 259.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 408.15K $ 408.15K $ 408.15K Alle tiders Høj: $ 0.179478 $ 0.179478 $ 0.179478 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020408 $ 0.00020408 $ 0.00020408 Få mere at vide om Param (PARAM) pris

Param (PARAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Param (PARAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARAM's tokenomics, kan du udforske PARAM tokens live-pris!

