Origin Ether (OETH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Origin Ether (OETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Origin Ether (OETH) Information

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

Officiel hjemmeside:
https://oeth.com/
Hvidbog:
https://docs.oeth.com/

Origin Ether (OETH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Origin Ether (OETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 253.09M
$ 253.09M$ 253.09M
Samlet udbud
$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K
Cirkulerende forsyning
$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 253.09M
$ 253.09M$ 253.09M
Alle tiders Høj:
$ 4,777.36
$ 4,777.36$ 4,777.36
Alle tiders Lav:
$ 1,396.71
$ 1,396.71$ 1,396.71
Nuværende pris:
$ 4,637.76
$ 4,637.76$ 4,637.76

Origin Ether (OETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Origin Ether (OETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OETH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OETH's tokenomics, kan du udforske OETH tokens live-pris!

OETH Prisprediktion

Vil du vide, hvor OETH måske er på vej hen? Vores OETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.