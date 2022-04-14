Origin Ether (OETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Origin Ether (OETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Origin Ether (OETH) Information Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol. Officiel hjemmeside: https://oeth.com/ Hvidbog: https://docs.oeth.com/

Origin Ether (OETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Origin Ether (OETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 253.09M $ 253.09M $ 253.09M Samlet udbud $ 54.60K $ 54.60K $ 54.60K Cirkulerende forsyning $ 54.60K $ 54.60K $ 54.60K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 253.09M $ 253.09M $ 253.09M Alle tiders Høj: $ 4,777.36 $ 4,777.36 $ 4,777.36 Alle tiders Lav: $ 1,396.71 $ 1,396.71 $ 1,396.71 Nuværende pris: $ 4,637.76 $ 4,637.76 $ 4,637.76 Få mere at vide om Origin Ether (OETH) pris

Origin Ether (OETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Origin Ether (OETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OETH's tokenomics, kan du udforske OETH tokens live-pris!

OETH Prisprediktion Vil du vide, hvor OETH måske er på vej hen? Vores OETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OETH Tokens prisprediktion nu!

