MIOTAC (IOTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i MIOTAC (IOTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MIOTAC (IOTA) Information IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG). Officiel hjemmeside: https://www.iota.org/ Hvidbog: https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782 Køb IOTA nu!

MIOTAC (IOTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MIOTAC (IOTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.6299 $ 0.6299 $ 0.6299 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.2008 $ 0.2008 $ 0.2008 Få mere at vide om MIOTAC (IOTA) pris

MIOTAC (IOTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MIOTAC (IOTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IOTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IOTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IOTA's tokenomics, kan du udforske IOTA tokens live-pris!

Sådan køber du IOTA Er du interesseret i at tilføje MIOTAC (IOTA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IOTA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IOTA på MEXC nu!

MIOTAC (IOTA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IOTA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IOTA prishistorikken nu!

IOTA Prisprediktion Vil du vide, hvor IOTA måske er på vej hen? Vores IOTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IOTA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!