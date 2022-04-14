Ongo (ONGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ongo (ONGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ongo (ONGO) Information Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Officiel hjemmeside: https://ongo.art

Ongo (ONGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ongo (ONGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.52K $ 36.52K $ 36.52K Samlet udbud $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M Cirkulerende forsyning $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.52K $ 36.52K $ 36.52K Alle tiders Høj: $ 0.0026628 $ 0.0026628 $ 0.0026628 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ongo (ONGO) pris

Ongo (ONGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ongo (ONGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONGO's tokenomics, kan du udforske ONGO tokens live-pris!

