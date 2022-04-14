Ongo (ONGO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Ongo (ONGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Ongo (ONGO) Information

Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.

Officiel hjemmeside:
https://ongo.art

Ongo (ONGO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ongo (ONGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 36.52K
Samlet udbud
$ 998.87M
Cirkulerende forsyning
$ 998.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 36.52K
Alle tiders Høj:
$ 0.0026628
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Ongo (ONGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Ongo (ONGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ONGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ONGO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ONGO's tokenomics, kan du udforske ONGO tokens live-pris!

ONGO Prisprediktion

Vil du vide, hvor ONGO måske er på vej hen? Vores ONGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

