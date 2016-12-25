Obyte (GBYTE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Obyte (GBYTE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Obyte (GBYTE) Information Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Officiel hjemmeside: https://obyte.org/ Hvidbog: https://obyte.org/Byteball.pdf Køb GBYTE nu!

Obyte (GBYTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Obyte (GBYTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 895.25K $ 895.25K $ 895.25K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Alle tiders Høj: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Alle tiders Lav: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Nuværende pris: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Få mere at vide om Obyte (GBYTE) pris

Obyte (GBYTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Obyte (GBYTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GBYTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GBYTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GBYTE's tokenomics, kan du udforske GBYTE tokens live-pris!

