Nuritopia (NBLU) Information NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Officiel hjemmeside: https://nuritopia.io/ Hvidbog: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Køb NBLU nu!

Nuritopia (NBLU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nuritopia (NBLU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M Alle tiders Høj: $ 0.01740432 $ 0.01740432 $ 0.01740432 Alle tiders Lav: $ 0.00158218 $ 0.00158218 $ 0.00158218 Nuværende pris: $ 0.00160587 $ 0.00160587 $ 0.00160587 Få mere at vide om Nuritopia (NBLU) pris

Nuritopia (NBLU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nuritopia (NBLU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NBLU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NBLU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NBLU's tokenomics, kan du udforske NBLU tokens live-pris!

NBLU Prisprediktion Vil du vide, hvor NBLU måske er på vej hen? Vores NBLU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NBLU Tokens prisprediktion nu!

