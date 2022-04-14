NOX (NOX) Tokenomics
NOX (NOX) Information
XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.
NOX (NOX) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOX (NOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
NOX (NOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for NOX (NOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal NOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange NOX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår NOX's tokenomics, kan du udforske NOX tokens live-pris!
