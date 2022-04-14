NOX (NOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i NOX (NOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NOX (NOX) Information XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Officiel hjemmeside: https://xrpl-nox.com/ Køb NOX nu!

NOX (NOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOX (NOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 193.57K $ 193.57K $ 193.57K Samlet udbud $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K Cirkulerende forsyning $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 193.57K $ 193.57K $ 193.57K Alle tiders Høj: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Alle tiders Lav: $ 0.069632 $ 0.069632 $ 0.069632 Nuværende pris: $ 0.193583 $ 0.193583 $ 0.193583 Få mere at vide om NOX (NOX) pris

NOX (NOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NOX (NOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOX's tokenomics, kan du udforske NOX tokens live-pris!

NOX Prisprediktion Vil du vide, hvor NOX måske er på vej hen? Vores NOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOX Tokens prisprediktion nu!

