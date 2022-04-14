NORMIE (NORMIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i NORMIE (NORMIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NORMIE (NORMIE) Information On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there. Officiel hjemmeside: https://www.normiebase.com Køb NORMIE nu!

NORMIE (NORMIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NORMIE (NORMIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Samlet udbud $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M Cirkulerende forsyning $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Alle tiders Høj: $ 0.219147 $ 0.219147 $ 0.219147 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00191736 $ 0.00191736 $ 0.00191736 Få mere at vide om NORMIE (NORMIE) pris

NORMIE (NORMIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NORMIE (NORMIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NORMIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NORMIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NORMIE's tokenomics, kan du udforske NORMIE tokens live-pris!

NORMIE Prisprediktion Vil du vide, hvor NORMIE måske er på vej hen? Vores NORMIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NORMIE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!