Nest AI by Virtuals (NEST) Information Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it's your DeFi guide and optimizer. Officiel hjemmeside: https://0xnest.ai/

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nest AI by Virtuals (NEST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 568.62K $ 568.62K $ 568.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 568.62K $ 568.62K $ 568.62K Alle tiders Høj: $ 0.0019148 $ 0.0019148 $ 0.0019148 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00056862 $ 0.00056862 $ 0.00056862 Få mere at vide om Nest AI by Virtuals (NEST) pris

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nest AI by Virtuals (NEST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEST's tokenomics, kan du udforske NEST tokens live-pris!

