NASDEX (NSDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i NASDEX (NSDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NASDEX (NSDX) Information NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price. Officiel hjemmeside: https://www.nasdex.xyz/ Køb NSDX nu!

NASDEX (NSDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NASDEX (NSDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 114.53K $ 114.53K $ 114.53K Samlet udbud $ 77.06M $ 77.06M $ 77.06M Cirkulerende forsyning $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 464.85K $ 464.85K $ 464.85K Alle tiders Høj: $ 0.908581 $ 0.908581 $ 0.908581 Alle tiders Lav: $ 0.00550403 $ 0.00550403 $ 0.00550403 Nuværende pris: $ 0.00603261 $ 0.00603261 $ 0.00603261 Få mere at vide om NASDEX (NSDX) pris

NASDEX (NSDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NASDEX (NSDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NSDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NSDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NSDX's tokenomics, kan du udforske NSDX tokens live-pris!

NSDX Prisprediktion Vil du vide, hvor NSDX måske er på vej hen? Vores NSDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NSDX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!