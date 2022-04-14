Moshi (MOSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moshi (MOSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moshi (MOSHI) Information Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment? Officiel hjemmeside: https://www.moshisol.com/ Køb MOSHI nu!

Moshi (MOSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moshi (MOSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K Samlet udbud $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Cirkulerende forsyning $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K Alle tiders Høj: $ 0.00193863 $ 0.00193863 $ 0.00193863 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Moshi (MOSHI) pris

Moshi (MOSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moshi (MOSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOSHI's tokenomics, kan du udforske MOSHI tokens live-pris!

