The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a "value" based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform. Officiel hjemmeside: https://morpheus.network Hvidbog: https://morpheus.network/assets/Morpheus.Network_Black_Platform.pdf

Morpheus Network (MNW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Morpheus Network (MNW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Samlet udbud $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Cirkulerende forsyning $ 37.52M $ 37.52M $ 37.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Alle tiders Høj: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Alle tiders Lav: $ 0.00992725 $ 0.00992725 $ 0.00992725 Nuværende pris: $ 0.123891 $ 0.123891 $ 0.123891 Få mere at vide om Morpheus Network (MNW) pris

Morpheus Network (MNW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Morpheus Network (MNW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNW's tokenomics, kan du udforske MNW tokens live-pris!

MNW Prisprediktion Vil du vide, hvor MNW måske er på vej hen? Vores MNW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

