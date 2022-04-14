MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MonkeyAI (MONKEYAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MonkeyAI (MONKEYAI) Information MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Officiel hjemmeside: https://monkeyterminal.ai/ Køb MONKEYAI nu!

MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MonkeyAI (MONKEYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.49K $ 13.49K $ 13.49K Samlet udbud $ 958.19M $ 958.19M $ 958.19M Cirkulerende forsyning $ 958.19M $ 958.19M $ 958.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.49K $ 13.49K $ 13.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MonkeyAI (MONKEYAI) pris

MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MonkeyAI (MONKEYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONKEYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONKEYAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONKEYAI's tokenomics, kan du udforske MONKEYAI tokens live-pris!

MONKEYAI Prisprediktion Vil du vide, hvor MONKEYAI måske er på vej hen? Vores MONKEYAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONKEYAI Tokens prisprediktion nu!

