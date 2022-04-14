MMOCoin (MMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MMOCoin (MMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MMOCoin (MMO) Information MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper. Officiel hjemmeside: https://mmocoin.pro/ Køb MMO nu!

MMOCoin (MMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MMOCoin (MMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K Samlet udbud $ 119.09M $ 119.09M $ 119.09M Cirkulerende forsyning $ 68.53M $ 68.53M $ 68.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Alle tiders Høj: $ 0.199703 $ 0.199703 $ 0.199703 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017545 $ 0.00017545 $ 0.00017545 Få mere at vide om MMOCoin (MMO) pris

MMOCoin (MMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MMOCoin (MMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MMO's tokenomics, kan du udforske MMO tokens live-pris!

