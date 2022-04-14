Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mineral Vault I Security Token (MNRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Information Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Officiel hjemmeside: https://mineralvault.io/ Køb MNRL nu!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mineral Vault I Security Token (MNRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Alle tiders Høj: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Alle tiders Lav: $ 0.976083 $ 0.976083 $ 0.976083 Nuværende pris: $ 0.999716 $ 0.999716 $ 0.999716 Få mere at vide om Mineral Vault I Security Token (MNRL) pris

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mineral Vault I Security Token (MNRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNRL's tokenomics, kan du udforske MNRL tokens live-pris!

