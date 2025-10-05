MEXC Exchange / Prisforudsigelse af krypto / Mineral Vault I Security Token (MNRL) /

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion (USD)

Få Mineral Vault I Security Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MNRL vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Mineral Vault I Security Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Mineral Vault I Security Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Mineral Vault I Security Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.995762 i 2025. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Mineral Vault I Security Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0455 i 2026. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MNRL for 2027 være $ 1.0978 med en 10.25% vækstrate. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MNRL i 2028 være $ 1.1527 med en 15.76% vækstrate. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MNRL i 2029 være $ 1.2103 sammen med 21.55% vækstraten. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MNRL i 2030 være $ 1.2708 sammen med 27.63% vækstraten. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mineral Vault I Security Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0701. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mineral Vault I Security Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3720. År Pris Vækst 2025 $ 0.995762 0.00%

2026 $ 1.0455 5.00%

2027 $ 1.0978 10.25%

2028 $ 1.1527 15.76%

2029 $ 1.2103 21.55%

2030 $ 1.2708 27.63%

2031 $ 1.3344 34.01%

2032 $ 1.4011 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.4711 47.75%

2034 $ 1.5447 55.13%

2035 $ 1.6219 62.89%

2036 $ 1.7030 71.03%

2037 $ 1.7882 79.59%

2038 $ 1.8776 88.56%

2039 $ 1.9715 97.99%

2040 $ 2.0701 107.89% Vis mere Kortsigtet Mineral Vault I Security Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 5, 2025(I dag) $ 0.995762 0.00%

October 6, 2025(I morgen) $ 0.995898 0.01%

October 12, 2025(Denne uge) $ 0.996716 0.10%

November 4, 2025(30 dage) $ 0.999854 0.41% Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MNRL for October 5, 2025(I dag) , er $0.995762 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisforudsigelse i morgen For October 6, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MNRL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.995898 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 12, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MNRL, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.996716 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MNRL være $0.999854 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Mineral Vault I Security Token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Cirkulationsforsyning 2.28M 2.28M 2.28M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MNRL pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MNRL et cirkulerende forsyning på 2.28M og en samlet markedsværdi på $ 2.27M. Se live MNRL pris

Mineral Vault I Security Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Mineral Vault I Security Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Mineral Vault I Security Token 0.995762USD. Det cirkulerende udbud af Mineral Vault I Security Token(MNRL) er 2.28M MNRL , hvilket giver det en markedsværdi på $2,272,716 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.08% $ -0.000842 $ 0.996744 $ 0.991638

7 dage -0.08% $ -0.000820 $ 1.0068 $ 0.987569

30 dage -0.41% $ -0.004109 $ 1.0068 $ 0.987569 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Mineral Vault I Security Token vist en prisbevægelse på $-0.000842 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.08% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Mineral Vault I Security Token handlet til en højeste værdi på $1.0068 og en laveste værdi på $0.987569 . Den havde oplevet en prisændring på -0.08% . Denne seneste tendens viser MNRLs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Mineral Vault I Security Token oplevet en ændring på -0.41% , hvilket svarer til cirka $-0.004109 i værdi. Det tyder på, at MNRL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Mineral Vault I Security Token (MNRL )-prisforudsigelsesmodulet? Mineral Vault I Security Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MNRL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Mineral Vault I Security Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MNRL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Mineral Vault I Security Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MNRL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MNRL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Mineral Vault I Security Token.

Hvorfor er MNRL prisforudsigelse vigtig?

MNRL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er MNRL værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil MNRL opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for MNRL næste måned? Ifølge Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprediktionsværktøjet vil den forventede MNRL pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 MNRL koste i 2026? Prisen på 1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MNRL stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på MNRL i 2027? Mineral Vault I Security Token (MNRL) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 MNRL i 2027. Hvad er det anslåede prismål for MNRL i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Mineral Vault I Security Token (MNRL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for MNRL i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Mineral Vault I Security Token (MNRL) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 MNRL koste i 2030? Prisen på 1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil MNRL stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er MNRL prisforudsigelsen for 2040? Mineral Vault I Security Token (MNRL) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 MNRL i 2040.