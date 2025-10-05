Den direkte Mineral Vault I Security Token pris i dag er 0.995762 USD. Følg med i realtid MNRL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MNRL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Mineral Vault I Security Token pris i dag er 0.995762 USD. Følg med i realtid MNRL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MNRL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mineral Vault I Security Token Pris (MNRL)

1 MNRL til USD direkte pris:

$0.995762
$0.995762
0.00%1D
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:41:09 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) realtidsprisen er $0.995762. I løbet af de sidste 24 timer har MNRL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.991638 og et højdepunkt på $ 0.996744, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MNRLs højeste pris nogensinde er $ 1.008, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.974445.

Når det gælder kortsigtet performance, MNRL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -0.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Markedsinformation

--
----

Den nuværende markedsværdi på Mineral Vault I Security Token er $ 2.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MNRL er 2.28M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.96M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Mineral Vault I Security Token til USD $ -0.0008424474659595.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mineral Vault I Security Token til USD $ -0.0041092110.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mineral Vault I Security Token til USD $ +0.0163907404.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mineral Vault I Security Token til USD $ -0.0039961982751806.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0008424474659595-0.08%
30 dage$ -0.0041092110-0.41%
60 dage$ +0.0163907404+1.65%
90 dage$ -0.0039961982751806-0.39%

Hvad er Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Ressource

Officiel hjemmeside

Mineral Vault I Security Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mineral Vault I Security Token (MNRL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mineral Vault I Security Token (MNRL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mineral Vault I Security Token.

Tjek Mineral Vault I Security Token prisprediktion nu!

MNRL til lokale valutaer

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mineral Vault I Security Token (MNRL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MNRL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Hvor meget er Mineral Vault I Security Token (MNRL) værd i dag?
Den direkte MNRL pris i USD er 0.995762 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MNRL til USD pris?
Den aktuelle pris på MNRLtil USD er $ 0.995762. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mineral Vault I Security Token?
Markedsværdien for MNRL er $ 2.27M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MNRL?
Den cirkulerende forsyning af MNRL er 2.28M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MNRL?
MNRL opnåede en ATH-pris på 1.008 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MNRL?
MNRL så en ATL-pris på 0.974445 USD.
Hvad er handelsvolumen for MNRL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MNRL er -- USD.
Bliver MNRL højere i år?
MNRL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MNRL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:41:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.