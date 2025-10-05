Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 24H lav $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 24H høj 24H lav $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 24H høj $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 All Time High $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Laveste pris $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.08% Prisændring (7D) -0.08% Prisændring (7D) -0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) realtidsprisen er $0.995762. I løbet af de sidste 24 timer har MNRL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.991638 og et højdepunkt på $ 0.996744, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MNRLs højeste pris nogensinde er $ 1.008, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.974445.

Når det gælder kortsigtet performance, MNRL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -0.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Cirkulationsforsyning 2.28M 2.28M 2.28M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mineral Vault I Security Token er $ 2.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MNRL er 2.28M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.96M.