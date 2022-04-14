Maxwell (MAXWELL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maxwell (MAXWELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maxwell (MAXWELL) Information Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself. Officiel hjemmeside: https://maxwellsol.xyz/ Køb MAXWELL nu!

Maxwell (MAXWELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maxwell (MAXWELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.42K $ 30.42K $ 30.42K Samlet udbud $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Cirkulerende forsyning $ 951.64M $ 951.64M $ 951.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.95K $ 31.95K $ 31.95K Alle tiders Høj: $ 0.00098628 $ 0.00098628 $ 0.00098628 Alle tiders Lav: $ 0.00001897 $ 0.00001897 $ 0.00001897 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Maxwell (MAXWELL) pris

Maxwell (MAXWELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maxwell (MAXWELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAXWELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAXWELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAXWELL's tokenomics, kan du udforske MAXWELL tokens live-pris!

