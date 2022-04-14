MAN (3D) Tokenomics
MAN (3D) Information
3D MAN, once a Solana-based meme token languishing with a $2,000 market cap, has been revitalized by two dedicated admins who overhauled its social media presence and launched a dynamic website. With ambitions to ignite a 3D meme revolution, 3D MAN aims to pioneer the first 3D token launchpad on Solana, utilizing $MAN and SOL as trading pairs for new 3D-based tokens to drive demand and enhance $MAN’s value. Though currently lacking direct utility, the project thrives on a passionate community of traders united in crafting a groundbreaking crypto meta from scratch. The team’s transparency, with doxxed members, and plans for AI-enhanced 3D graphics and videos further fuel its momentum, positioning 3D MAN as a bold contender in the meme coin space.
MAN (3D) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAN (3D), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
MAN (3D) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for MAN (3D) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal 3D tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange 3D tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår 3D's tokenomics, kan du udforske 3D tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.