MAN (3D) Information 3D MAN, once a Solana-based meme token languishing with a $2,000 market cap, has been revitalized by two dedicated admins who overhauled its social media presence and launched a dynamic website. With ambitions to ignite a 3D meme revolution, 3D MAN aims to pioneer the first 3D token launchpad on Solana, utilizing $MAN and SOL as trading pairs for new 3D-based tokens to drive demand and enhance $MAN’s value. Though currently lacking direct utility, the project thrives on a passionate community of traders united in crafting a groundbreaking crypto meta from scratch. The team’s transparency, with doxxed members, and plans for AI-enhanced 3D graphics and videos further fuel its momentum, positioning 3D MAN as a bold contender in the meme coin space. Officiel hjemmeside: https://3dmansol.com Køb 3D nu!

MAN (3D) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAN (3D), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 107.16K $ 107.16K $ 107.16K Samlet udbud $ 988.82M $ 988.82M $ 988.82M Cirkulerende forsyning $ 988.82M $ 988.82M $ 988.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 107.16K $ 107.16K $ 107.16K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010732 $ 0.00010732 $ 0.00010732 Få mere at vide om MAN (3D) pris

MAN (3D) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAN (3D) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 3D tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 3D tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 3D's tokenomics, kan du udforske 3D tokens live-pris!

