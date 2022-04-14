Matrix AI Network (MAN) Tokenomics

Matrix AI Network (MAN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Matrix AI Network (MAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Matrix AI Network (MAN) Information

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Officiel hjemmeside:
https://www.matrix.io/
Hvidbog:
https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50
Block Explorer:
https://tom.matrix.io/home

Matrix AI Network (MAN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Matrix AI Network (MAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.11M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 464.92M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 6.68M
Alle tiders Høj:
$ 0.08
Alle tiders Lav:
$ 0.002571595654983904
Nuværende pris:
$ 0.00668
Matrix AI Network (MAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Matrix AI Network (MAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MAN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MAN's tokenomics, kan du udforske MAN tokens live-pris!

Sådan køber du MAN

Er du interesseret i at tilføje Matrix AI Network (MAN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Matrix AI Network (MAN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MAN Prisprediktion

Vil du vide, hvor MAN måske er på vej hen? Vores MAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.