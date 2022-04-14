Matrix AI Network (MAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Matrix AI Network (MAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Matrix AI Network (MAN) Information The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Officiel hjemmeside: https://www.matrix.io/ Hvidbog: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Block Explorer: https://tom.matrix.io/home Køb MAN nu!

Matrix AI Network (MAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Matrix AI Network (MAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 464.92M $ 464.92M $ 464.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Alle tiders Høj: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Alle tiders Lav: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 Nuværende pris: $ 0.00668 $ 0.00668 $ 0.00668 Få mere at vide om Matrix AI Network (MAN) pris

Matrix AI Network (MAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Matrix AI Network (MAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAN's tokenomics, kan du udforske MAN tokens live-pris!

Matrix AI Network (MAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAN prishistorikken nu!

MAN Prisprediktion Vil du vide, hvor MAN måske er på vej hen? Vores MAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAN Tokens prisprediktion nu!

