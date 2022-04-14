Lumerin (LMR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lumerin (LMR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lumerin (LMR) Information The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts. Officiel hjemmeside: https://lumerin.io/ Køb LMR nu!

Lumerin (LMR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lumerin (LMR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 632.54M $ 632.54M $ 632.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Alle tiders Høj: $ 0.433274 $ 0.433274 $ 0.433274 Alle tiders Lav: $ 0.00120115 $ 0.00120115 $ 0.00120115 Nuværende pris: $ 0.00399055 $ 0.00399055 $ 0.00399055 Få mere at vide om Lumerin (LMR) pris

Lumerin (LMR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lumerin (LMR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LMR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LMR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LMR's tokenomics, kan du udforske LMR tokens live-pris!

