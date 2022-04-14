LIQ Protocol (LIQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i LIQ Protocol (LIQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LIQ Protocol (LIQ) Information A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network Officiel hjemmeside: https://liqsolana.com/ Køb LIQ nu!

LIQ Protocol (LIQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIQ Protocol (LIQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.38K $ 65.38K $ 65.38K Alle tiders Høj: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00065382 $ 0.00065382 $ 0.00065382 Få mere at vide om LIQ Protocol (LIQ) pris

LIQ Protocol (LIQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIQ Protocol (LIQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIQ's tokenomics, kan du udforske LIQ tokens live-pris!

LIQ Prisprediktion Vil du vide, hvor LIQ måske er på vej hen? Vores LIQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LIQ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!