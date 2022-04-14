LIL BUB (BUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i LIL BUB (BUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LIL BUB (BUB) Information Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB's charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Officiel hjemmeside: https://lilbub.world/

LIL BUB (BUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LIL BUB (BUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Samlet udbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Alle tiders Høj: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LIL BUB (BUB) pris

LIL BUB (BUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LIL BUB (BUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUB's tokenomics, kan du udforske BUB tokens live-pris!

BUB Prisprediktion Vil du vide, hvor BUB måske er på vej hen? Vores BUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUB Tokens prisprediktion nu!

