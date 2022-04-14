LegendX (LGNDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i LegendX (LGNDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LegendX (LGNDX) Information $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Officiel hjemmeside: https://www.titanlegends.win/ Hvidbog: https://docs.titanlegends.win Køb LGNDX nu!

LegendX (LGNDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LegendX (LGNDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 91.38K $ 91.38K $ 91.38K Samlet udbud $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Cirkulerende forsyning $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.38K $ 91.38K $ 91.38K Alle tiders Høj: $ 0.00102835 $ 0.00102835 $ 0.00102835 Alle tiders Lav: $ 0.00002361 $ 0.00002361 $ 0.00002361 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om LegendX (LGNDX) pris

LegendX (LGNDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LegendX (LGNDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LGNDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LGNDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LGNDX's tokenomics, kan du udforske LGNDX tokens live-pris!

