Den direkte Lair pris i dag er 0,00227613 USD. Følg med i realtid LAIR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LAIR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LAIR

LAIR Prisinfo

Hvad er LAIR

LAIR Officiel hjemmeside

LAIR Tokenomics

LAIR Prisprognose

Lair Pris (LAIR)

1 LAIR til USD direkte pris:

$0,00227613
+2,40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Lair (LAIR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:01:20 (UTC+8)

Lair (LAIR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0,002211
24H lav
$ 0,00227897
24H høj

$ 0,002211
$ 0,00227897
$ 0,04308942
$ 0,00147727
+0,32%

+2,50%

+43,17%

+43,17%

Lair (LAIR) realtidsprisen er $0,00227613. I løbet af de sidste 24 timer har LAIR handlet mellem et lavpunkt på $ 0,002211 og et højdepunkt på $ 0,00227897, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LAIRs højeste pris nogensinde er $ 0,04308942, mens den laveste pris nogensinde er $ 0,00147727.

Når det gælder kortsigtet performance, LAIR har ændret sig med +0,32% i løbet af den sidste time, +2,50% i løbet af 24 timer og +43,17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lair (LAIR) Markedsinformation

$ 1,28M
--
$ 2,27M
563,52M
1 000 000 000,0
Den nuværende markedsværdi på Lair er $ 1,28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LAIR er 563,52M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2,27M.

Lair (LAIR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Lair til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Lair til USD $ -0,0011744070.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Lair til USD $ -0,0017074573.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Lair til USD $ -0,01014148964754073.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2,50%
30 dage$ -0,0011744070-51,59%
60 dage$ -0,0017074573-75,01%
90 dage$ -0,01014148964754073-81,67%

Hvad er Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Lair (LAIR) Ressource

Officiel hjemmeside

Lair Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lair (LAIR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lair (LAIR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lair.

Tjek Lair prisprediktion nu!

LAIR til lokale valutaer

Lair (LAIR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lair (LAIR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LAIR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Lair (LAIR)

Hvor meget er Lair (LAIR) værd i dag?
Den direkte LAIR pris i USD er 0,00227613 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LAIR til USD pris?
Den aktuelle pris på LAIRtil USD er $ 0,00227613. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lair?
Markedsværdien for LAIR er $ 1,28M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LAIR?
Den cirkulerende forsyning af LAIR er 563,52M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LAIR?
LAIR opnåede en ATH-pris på 0,04308942 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LAIR?
LAIR så en ATL-pris på 0,00147727 USD.
Hvad er handelsvolumen for LAIR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LAIR er -- USD.
Bliver LAIR højere i år?
LAIR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LAIR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Lair (LAIR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

