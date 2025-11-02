Lair (LAIR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0,002211 $ 0,002211 $ 0,002211 24H lav $ 0,00227897 $ 0,00227897 $ 0,00227897 24H høj 24H lav $ 0,002211$ 0,002211 $ 0,002211 24H høj $ 0,00227897$ 0,00227897 $ 0,00227897 All Time High $ 0,04308942$ 0,04308942 $ 0,04308942 Laveste pris $ 0,00147727$ 0,00147727 $ 0,00147727 Prisændring (1H) +0,32% Prisændring (1D) +2,50% Prisændring (7D) +43,17% Prisændring (7D) +43,17%

Lair (LAIR) realtidsprisen er $0,00227613. I løbet af de sidste 24 timer har LAIR handlet mellem et lavpunkt på $ 0,002211 og et højdepunkt på $ 0,00227897, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LAIRs højeste pris nogensinde er $ 0,04308942, mens den laveste pris nogensinde er $ 0,00147727.

Når det gælder kortsigtet performance, LAIR har ændret sig med +0,32% i løbet af den sidste time, +2,50% i løbet af 24 timer og +43,17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lair (LAIR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2,27M$ 2,27M $ 2,27M Cirkulationsforsyning 563,52M 563,52M 563,52M Samlet Udbud 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Den nuværende markedsværdi på Lair er $ 1,28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LAIR er 563,52M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2,27M.