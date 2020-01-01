Hvad er meme coins?

Meme coins er som underholdning i kryptovalutaverdenen. De udspringer fra internetkultur, vittigheder og memes og starter ofte som sjove, beskedne symboler, der er inspireret af næsten hvad som helst. For eksempel blev et viralt hundebillede til DOGE , den hotteste memecoin, samt nogle populære internetmemes som CHILLGUY

På trods af deres komiske rødder er meme-mønter berømte for deres prissvingninger og spænding. Selvom de måske ikke tilbyder den samme nytteværdi eller langsigtede vision som etablerede kryptovalutaer som BTC, ligger deres tiltrækningskraft i fællesskabet og den vilde rutschebanetur, de giver. Uanset om du er her for memes eller for at få fat i det næste store, er meme-mønter en sjov og uforudsigelig del af kryptolandskabet.