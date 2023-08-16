Q2: Hvordan beregnes PNL?

Formel: PNL = (Lukkekurs - Indgangspris) × gearing × antal dele × retning (Lang = +1, Kort = -1)

Eksempler:

1) Profit fra en lang position: Køb 1 aktie i Apple (AAPL) til $100 (hvis vi antager, at en kontrakt repræsenterer 1 aktie), og luk til $105. Overskud = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Profit fra en kort position: Sælg 1 aktie i Tesla (TSLA) til $200, og luk til $195. Overskud = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5