Handl amerikanske aktiebevægelser med krypto som margin – ingen barrierer, maksimal fleksibilitet
Futures-par på aktier
Flere handelspar vil blive tilføjet i fremtiden for at imødekomme forskellige brugerbehov.
24 Timer
48 Timer
72 Timer
Vigtige funktioner
Laveste handelsgebyrer
Oplev ultrakonkurrencedygtige handelsgebyrer med maker-gebyrer helt ned til 0.00% og taker-gebyrer helt ned til 0.00% på amerikanske aktiefutures-par.
Synkroniseret med USA. Handelstider
Handl i takt med det amerikanske aktiemarked i realtid for en autentisk handelsoplevelse.
Branchens førende markedsdybde
Omfattende likviditet sikrer stabile priser under markedsvolatilitet og minimerer slippage for bedre handelsudførelse.
I tråd med oplevelsen fra Perpetual Futures
Sømløs overgang — samme handelsinterface og oplevelse som Perpetual Futures, uden ekstra indlæringskurve.
Ofte stillede spørgsmål
Q1: Hvordan opkræves finansieringssatsen?
MEXC Stock Futures giver i øjeblikket afkald på finansieringsgebyrer – der er ingen holding-omkostninger.
Q2: Hvordan beregnes PNL?
Formel: PNL = (Lukkekurs - Indgangspris) × gearing × antal dele × retning (Lang = +1, Kort = -1)Eksempler:1) Profit fra en lang position: Køb 1 aktie i Apple (AAPL) til $100 (hvis vi antager, at en kontrakt repræsenterer 1 aktie), og luk til $105. Overskud = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Profit fra en kort position: Sælg 1 aktie i Tesla (TSLA) til $200, og luk til $195. Overskud = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5
Q3: Hvordan udløses likvidation?
MEXC anvender en risikostyringsmekanisme, der er i overensstemmelse med mainstream Perpetual Futures:1) Systemet overvåger løbende vedligeholdelsesmargenen.2) Margin beregnes på baggrund af den reelle pris.3) Hvis marginsatsen falder under den forudindstillede likvidationstærskel, vil systemet automatisk udløse likvidation for at begrænse potentielle tab.
Q4: Hvordan bestemmes den fair pris for aktiefutures?
Dagsværdien er baseret på den seneste transaktionspris på den underliggende amerikanske aktie.
Q5: Hvilken margintilstand understøttes for aktiefutures?
Kun isoleret margin-tilstand understøttes.
Q6: Kan jeg handle aktiefutures, når markedet er lukket?
I lukkeperioder kan brugerne annullere uudførte ordrer og tilføje margin, men de kan ikke placere nye ordrer eller lukke eksisterende positioner. For at undgå potentielle tab på grund af kursudsving anbefales det at lukke positioner, før markedet lukker. Handelstiderne følger NYSE's og NASDAQ's tidsplaner, inklusive helligdage.
Q7: Understøtter Stock Futures gearing?
MEXC Stock Futures understøtter gearing på op til 5x. Gearet handel øger både den potentielle fortjeneste og risikoen, herunder muligheden for afvikling eller negativ balance. Brugerne opfordres til at være forsigtige, når de vælger en gearingsgrad.
Q8: Hvordan håndteres positioner under aktiesplit eller omvendt split?
I tilfælde af aktiesplit, omvendt split eller udbyttejusteringer vil platformen iværksætte tidlig afvikling af åbne positioner for at forhindre uventet volatilitet. Handlen genoptages normalt efter afviklingen. Brugerne opfordres til at holde øje med officielle meddelelser for opdateringer.