Så længe du er en registreret bruger af MEXC og har sikkerhedsstillelse på din spotkonto, kan du fortsætte med at låne.
Systemet beregner renter på daglig basis og opkræver dem ud fra den faktiske varighed på lånet, hvor mindre end 1 dag beregnes som 1 dag. Bemærk: Renten beregnes ud fra den rente, der vises på lånetidspunktet. Formel: Renter = lånt beløb × daglig rente.
Delvis tilbagebetaling støttes ikke. For aktiver, der tillader tidlig tilbagebetaling, henvises til de specifikke regler for detaljer.
Loan-to-Value-forholdet (LTV) er forholdet mellem udestående aktivværdi og belåningsværdi. Den specifikke beregningsformel er som følger:
LTV = Udestående hovedstol og rente/sikkerhedsbeløb
Udestående hovedstol og renter = (udestående hovedstol + udestående renter + udestående morarenter)