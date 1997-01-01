1. Vælg din annonce Vælg annoncen med ønsket pris og betalingsmetode. Indtast din købsmængde og transaktionsbeløb for at fuldføre ordren.

2. Betal sælgeren Send penge til sælgeren via de foreslåede betalingsmetoder. Gennemfør fiat-transaktionen, og klik på [Overførsel gennemført, underret sælger] på MEXC P2P. MEXC vil ikke opkræve gebyrer.