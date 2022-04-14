Konnect (KCT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Konnect (KCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Konnect (KCT) Information Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.

Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance. Officiel hjemmeside: https://konnect.finance/ Hvidbog: https://www.konnect.finance/wp/en/Konnect_White_Paper_v1.02.pdf Køb KCT nu!

Konnect (KCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Konnect (KCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Alle tiders Høj: $ 0.156065 $ 0.156065 $ 0.156065 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019729 $ 0.00019729 $ 0.00019729 Få mere at vide om Konnect (KCT) pris

Konnect (KCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Konnect (KCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KCT's tokenomics, kan du udforske KCT tokens live-pris!

KCT Prisprediktion Vil du vide, hvor KCT måske er på vej hen? Vores KCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KCT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!