Kolin (KOLIN) Tokenomics

Kolin (KOLIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kolin (KOLIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Kolin (KOLIN) Information

Kolin is the first ai crypto influencer.

Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done.

Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.

Officiel hjemmeside:
https://www.kolin.ai/

Kolin (KOLIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kolin (KOLIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Samlet udbud
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Cirkulerende forsyning
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Alle tiders Høj:
$ 0.04045685
$ 0.04045685$ 0.04045685
Alle tiders Lav:
$ 0.00018617
$ 0.00018617$ 0.00018617
Nuværende pris:
$ 0.00162139
$ 0.00162139$ 0.00162139

Kolin (KOLIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kolin (KOLIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KOLIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KOLIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KOLIN's tokenomics, kan du udforske KOLIN tokens live-pris!

KOLIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor KOLIN måske er på vej hen? Vores KOLIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.