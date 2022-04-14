Kolin (KOLIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kolin (KOLIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kolin (KOLIN) Information Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Officiel hjemmeside: https://www.kolin.ai/

Kolin (KOLIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kolin (KOLIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Alle tiders Høj: $ 0.04045685 $ 0.04045685 $ 0.04045685 Alle tiders Lav: $ 0.00018617 $ 0.00018617 $ 0.00018617 Nuværende pris: $ 0.00162139 $ 0.00162139 $ 0.00162139 Få mere at vide om Kolin (KOLIN) pris

Kolin (KOLIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kolin (KOLIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOLIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOLIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOLIN's tokenomics, kan du udforske KOLIN tokens live-pris!

