KNOW (KNOW) Tokenomics

KNOW (KNOW) Information The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights. Officiel hjemmeside: https://theknowe.rs/ Køb KNOW nu!

KNOW (KNOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KNOW (KNOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.87K $ 89.87K $ 89.87K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.87K $ 89.87K $ 89.87K Alle tiders Høj: $ 0.0040759 $ 0.0040759 $ 0.0040759 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00089867 $ 0.00089867 $ 0.00089867 Få mere at vide om KNOW (KNOW) pris

KNOW (KNOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KNOW (KNOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNOW's tokenomics, kan du udforske KNOW tokens live-pris!

