K21 (K21) Information K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art. Officiel hjemmeside: https://kanon.art/ Køb K21 nu!

K21 (K21) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for K21 (K21), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 11.59 $ 11.59 $ 11.59 Alle tiders Lav: $ 0.02374923 $ 0.02374923 $ 0.02374923 Nuværende pris: $ 0.05981 $ 0.05981 $ 0.05981 Få mere at vide om K21 (K21) pris

K21 (K21) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for K21 (K21) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal K21 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange K21 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår K21's tokenomics, kan du udforske K21 tokens live-pris!

