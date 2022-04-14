Juicebox (JBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Juicebox (JBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Juicebox (JBX) Information Build a community around a project, fund it, and program its spending. Light enough for a group of friends, powerful enough for a global network of anons. Powered by public smart contracts on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://juicebox.money/

Juicebox (JBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Juicebox (JBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Samlet udbud $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Cirkulerende forsyning $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Alle tiders Høj: $ 0.02278469 $ 0.02278469 $ 0.02278469 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.00109412 $ 0.00109412 $ 0.00109412 Få mere at vide om Juicebox (JBX) pris

Juicebox (JBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Juicebox (JBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JBX's tokenomics, kan du udforske JBX tokens live-pris!

JBX Prisprediktion Vil du vide, hvor JBX måske er på vej hen? Vores JBX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

