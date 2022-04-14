Joystream (JOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Joystream (JOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Joystream (JOY) Information Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Officiel hjemmeside: https://www.joystream.org/ Hvidbog: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Køb JOY nu!

Joystream (JOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joystream (JOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Alle tiders Høj: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Alle tiders Lav: $ 0.00101421 $ 0.00101421 $ 0.00101421 Nuværende pris: $ 0.00150149 $ 0.00150149 $ 0.00150149 Få mere at vide om Joystream (JOY) pris

Joystream (JOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Joystream (JOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JOY's tokenomics, kan du udforske JOY tokens live-pris!

JOY Prisprediktion Vil du vide, hvor JOY måske er på vej hen? Vores JOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JOY Tokens prisprediktion nu!

