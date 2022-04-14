Joystream (JOY) Tokenomics

Joystream (JOY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Joystream (JOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Joystream (JOY) Information

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

Officiel hjemmeside:
https://www.joystream.org/
Hvidbog:
https://www.joystream.org/lightpaper.pdf

Joystream (JOY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Joystream (JOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
Samlet udbud
$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B
Cirkulerende forsyning
$ 1.09B
$ 1.09B$ 1.09B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
Alle tiders Høj:
$ 0.060149
$ 0.060149$ 0.060149
Alle tiders Lav:
$ 0.00101421
$ 0.00101421$ 0.00101421
Nuværende pris:
$ 0.00150149
$ 0.00150149$ 0.00150149

Joystream (JOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Joystream (JOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal JOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange JOY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår JOY's tokenomics, kan du udforske JOY tokens live-pris!

JOY Prisprediktion

Vil du vide, hvor JOY måske er på vej hen? Vores JOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.