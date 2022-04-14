ivault (IVT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ivault (IVT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ivault (IVT) Information The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Officiel hjemmeside: https://ivault.io Hvidbog: https://whitepaper.ivault.io Køb IVT nu!

ivault (IVT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ivault (IVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 162.47M $ 162.47M $ 162.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.64M $ 20.64M $ 20.64M Alle tiders Høj: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Alle tiders Lav: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Nuværende pris: $ 0.01720242 $ 0.01720242 $ 0.01720242 Få mere at vide om ivault (IVT) pris

ivault (IVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ivault (IVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IVT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IVT's tokenomics, kan du udforske IVT tokens live-pris!

IVT Prisprediktion Vil du vide, hvor IVT måske er på vej hen? Vores IVT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IVT Tokens prisprediktion nu!

