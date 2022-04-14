Hyperstable (PEG) Tokenomics

Hyperstable (PEG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Hyperstable (PEG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Hyperstable (PEG) Information

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token

Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

Officiel hjemmeside:
https://hyperstable.xyz/

Hyperstable (PEG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperstable (PEG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 351.14K
$ 351.14K$ 351.14K
Samlet udbud
$ 500.51M
$ 500.51M$ 500.51M
Cirkulerende forsyning
$ 28.44M
$ 28.44M$ 28.44M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M
Alle tiders Høj:
$ 0.04183107
$ 0.04183107$ 0.04183107
Alle tiders Lav:
$ 0.0097438
$ 0.0097438$ 0.0097438
Nuværende pris:
$ 0.01232432
$ 0.01232432$ 0.01232432

Hyperstable (PEG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Hyperstable (PEG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PEG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PEG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PEG's tokenomics, kan du udforske PEG tokens live-pris!

PEG Prisprediktion

Vil du vide, hvor PEG måske er på vej hen? Vores PEG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.