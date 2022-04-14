Hyperstable (PEG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hyperstable (PEG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hyperstable (PEG) Information Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Officiel hjemmeside: https://hyperstable.xyz/ Køb PEG nu!

Hyperstable (PEG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperstable (PEG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 351.14K $ 351.14K $ 351.14K Samlet udbud $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Cirkulerende forsyning $ 28.44M $ 28.44M $ 28.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Alle tiders Høj: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 Alle tiders Lav: $ 0.0097438 $ 0.0097438 $ 0.0097438 Nuværende pris: $ 0.01232432 $ 0.01232432 $ 0.01232432 Få mere at vide om Hyperstable (PEG) pris

Hyperstable (PEG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hyperstable (PEG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEG's tokenomics, kan du udforske PEG tokens live-pris!

