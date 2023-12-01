Grape (GRP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grape (GRP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grape (GRP) Information GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Officiel hjemmeside: https://grap3.com/ Hvidbog: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Køb GRP nu!

Grape (GRP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grape (GRP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Alle tiders Høj: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Alle tiders Lav: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Nuværende pris: $ 0.53865 $ 0.53865 $ 0.53865 Få mere at vide om Grape (GRP) pris

Grape (GRP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grape (GRP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRP's tokenomics, kan du udforske GRP tokens live-pris!

