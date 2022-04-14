Good Entry (GOOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Good Entry (GOOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Good Entry (GOOD) Information GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields. Officiel hjemmeside: https://goodentry.io/ Hvidbog: https://gitbook.goodentry.io/

Good Entry (GOOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Good Entry (GOOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.16K $ 49.16K $ 49.16K Samlet udbud $ 673.38M $ 673.38M $ 673.38M Cirkulerende forsyning $ 466.00M $ 466.00M $ 466.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.04K $ 71.04K $ 71.04K Alle tiders Høj: $ 0.050873 $ 0.050873 $ 0.050873 Alle tiders Lav: $ 0.00003255 $ 0.00003255 $ 0.00003255 Nuværende pris: $ 0.0001055 $ 0.0001055 $ 0.0001055 Få mere at vide om Good Entry (GOOD) pris

Good Entry (GOOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Good Entry (GOOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOD's tokenomics, kan du udforske GOOD tokens live-pris!

GOOD Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOD måske er på vej hen? Vores GOOD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOOD Tokens prisprediktion nu!

