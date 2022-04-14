GoGoPool (GGP) Tokenomics Få vigtig indsigt i GoGoPool (GGP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GoGoPool (GGP) Information GGP is an ERC20 utility token that is used for: Lowering the AVAX staking cost of a validator node

Staking to be matched with AVAX from the deposit pool

Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster Officiel hjemmeside: https://gogopool.com Hvidbog: https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper Køb GGP nu!

GoGoPool (GGP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoGoPool (GGP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M Samlet udbud $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Cirkulerende forsyning $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.24M $ 30.24M $ 30.24M Alle tiders Høj: $ 19.66 $ 19.66 $ 19.66 Alle tiders Lav: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Nuværende pris: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Få mere at vide om GoGoPool (GGP) pris

GoGoPool (GGP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoGoPool (GGP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GGP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GGP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GGP's tokenomics, kan du udforske GGP tokens live-pris!

